‘भारत की जेल में जान का खतरा, सुरक्षा मिली तो खोलूंगा महादेव ऐप का राज’, सौरभ चंद्राकर का बड़ा दावा

Saurabh Chandrakar: महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में कथित किंगपिन सौरभ चंद्राकर ने भारत लाए जाने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताई है। चंद्राकर ने ओमान पुलिस के अधिकारियों से कथित तौर पर कहा है कि भारत की जेल में उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने खुद के साथ-साथ अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। सौरभ चंद्राकर का दावा है कि अगर भारत लाए जाने के बाद उसे पर्याप्त सुरक्षा और निष्पक्ष माहौल दिया जाता है, तो वह जांच एजेंसियों के सामने महादेव ऐप से जुड़े नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए तैयार है। उसने कथित तौर पर राजनीतिक कनेक्शन, पैसों के लेन-देन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों से जुड़ी जानकारी देने की बात कही है।