21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 12.63 करोड़ हुआ मंजूर, जशपुर के दो प्रमुख मार्गों का होगा कायाकल्प

Jashpur Road Development: जशपुर में दो प्रमुख सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 12.63 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी और आवागमन बेहतर होगा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2026

Chhattisgarh Road Project

Chhattisgarh Road Project: 12.63 करोड़ हुआ मंजूर(photo-patrika)

Chhattisgarh Road Project: छत्तीसगढ़ में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो प्रमुख मार्गों के मजबूतीकरण और उन्नयन के लिए 12 करोड़ 63 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इन सड़कों के बेहतर होने से ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में लोगों का आवागमन आसान और सुरक्षित होगा। साथ ही किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों की बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

PMGSY Chhattisgarh: दो मार्गों के लिए मिली करोड़ों की मंजूरी

स्वीकृत कार्यों में शिवपुर से पत्थलगांव मार्ग के 9 किलोमीटर हिस्से के सुदृढ़ीकरण के लिए 5 करोड़ 1 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं दुलदुला से चटकपुर-लोटापानी मार्ग, कुनकुरी के 18.6 किलोमीटर हिस्से के लिए 7 करोड़ 62 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।

ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

इन दोनों मार्गों के मजबूत होने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में सहूलियत होगी। बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा का समय भी कम होगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगा फायदा

सड़क नेटवर्क मजबूत होने से जशपुर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की मुख्य मार्गों और बाजारों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार जैसी गतिविधियों पर पड़ने की उम्मीद है। बेहतर परिवहन सुविधा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क विस्तार पर जोर

जशपुर जिले में ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मजबूत सड़क नेटवर्क से सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

क्षेत्रवासियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

दोनों मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए मिली स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों के बेहतर होने से लंबे समय से आवागमन में आ रही परेशानियां कम होंगी और लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक यातायात मिल सकेगा।

IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 IFS अफसरों के तबादले, देखें पूरी List

ये भी पढ़ें
IFS Transfer Breaking

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 02:38 pm

Published on:

21 Aug 2026 02:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 12.63 करोड़ हुआ मंजूर, जशपुर के दो प्रमुख मार्गों का होगा कायाकल्प

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Politics: पहले मुर्गा, अब कटहल… छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर कांग्रेस-BJP के बीच चला कार्टून वॉर

Chhattisgarh Politics
रायपुर

Raipur News: यहां पूरी फौज, वहां हमारा बेटा डूबा है, SDRF के सामने फफक कर रो पड़े आदिल के परिजन, 50 घंटे बाद भी लापता

Blue water news,
रायपुर

‘भारत की जेल में जान का खतरा, सुरक्षा मिली तो खोलूंगा महादेव ऐप का राज’, सौरभ चंद्राकर का बड़ा दावा

Saurabh Chandrakar
रायपुर

रायपुर का ‘ब्लू वाटर’ बना मौत का कुआं! 2017 से अब तक 10 युवाओं की गई जान, देखें कब कब हुआ हादसा

Blue water news,
रायपुर

IFS Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 9 IFS अफसरों के तबादले, देखें पूरी List

IFS Transfer Breaking
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.