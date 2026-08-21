छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 12.63 करोड़ हुआ मंजूर, जशपुर के दो प्रमुख मार्गों का होगा कायाकल्प

Chhattisgarh Road Project: छत्तीसगढ़ में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो प्रमुख मार्गों के मजबूतीकरण और उन्नयन के लिए 12 करोड़ 63 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इन सड़कों के बेहतर होने से ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में लोगों का आवागमन आसान और सुरक्षित होगा। साथ ही किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों की बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।