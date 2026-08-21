छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 12.63 करोड़ हुआ मंजूर, जशपुर के दो प्रमुख मार्गों का होगा कायाकल्प

Chhattisgarh Road Project: 12.63 करोड़ हुआ मंजूर(photo-patrika)
Chhattisgarh Road Project: छत्तीसगढ़ में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दो प्रमुख मार्गों के मजबूतीकरण और उन्नयन के लिए 12 करोड़ 63 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इन सड़कों के बेहतर होने से ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में लोगों का आवागमन आसान और सुरक्षित होगा। साथ ही किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को भी सुविधा मिलेगी। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों की बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।
स्वीकृत कार्यों में शिवपुर से पत्थलगांव मार्ग के 9 किलोमीटर हिस्से के सुदृढ़ीकरण के लिए 5 करोड़ 1 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं दुलदुला से चटकपुर-लोटापानी मार्ग, कुनकुरी के 18.6 किलोमीटर हिस्से के लिए 7 करोड़ 62 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।
इन दोनों मार्गों के मजबूत होने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में सहूलियत होगी। बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा का समय भी कम होगा।
सड़क नेटवर्क मजबूत होने से जशपुर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की मुख्य मार्गों और बाजारों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और व्यापार जैसी गतिविधियों पर पड़ने की उम्मीद है। बेहतर परिवहन सुविधा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।
जशपुर जिले में ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मजबूत सड़क नेटवर्क से सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
दोनों मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए मिली स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों के बेहतर होने से लंबे समय से आवागमन में आ रही परेशानियां कम होंगी और लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक यातायात मिल सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग