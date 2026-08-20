B.Ed में 14 हजार, D.El.Ed में 6 हजार से ज्यादा सीटें अलॉट, शासकीय कॉलेज रायपुर में टॉप 100 के 23… 21 अगस्त तक प्रवेश

शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में बीएड के लिए 73 सीट में रैंक 1 से 18693 स्टेट रैंक तक के अभ्यर्थियों को अलाॅट की गई है। वहीं जनरल कैटेगरी में स्टेट रैंक 70 से लेकर 3085 रैंक तक अभ्यर्थियों को सीट मिली हैं। जिनमें स्टेट रैंक के टाॅप 10 में से रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4 और रैंक 7 को सीट अलाॅट हुई है। टाॅप 100 में 23 अभ्यर्थी शामिल हैं। साथ ही डाइट रायपुर में डीएलएड प्रवेश के लिए 94 सीट अलॉट हुई। जनरल कैटेगिरी में 86 से 1740 स्टेट रैंक वालों को सीट अलॉट की गई हैं। टाॅप 100 के 17 अभ्यर्थी और टाॅप 10 में रैंक 2 की ही पहली पसंद डाइट रायपुर रहा।