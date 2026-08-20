रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा खतरा! रायपुर स्टेशन के पानी में ज्यादा क्लोरीन-बैक्टीरिया, 20 हजार जगह लगेंगे फिल्टर

बोर्ड स्तर पर कराए गए इस सर्वे में 16 जोन के करीब 512 रेलवे स्टेशनों के पानी के नमूने लिए गए थे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक गुणवत्ता के मामले में दपूमरे जोन सबसे निचले पायदान पर है। वहीं, रायपुर स्टेशन की बात करें तो हाल ही में यहां के पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। रेलवे अधिकारी का कहना है कि इसमें कुछ सुधार किया गया है। साथ ही खारुन से आने वाले पानी को जिस टंकी में रखा जाता है, उसकी सफाई भी 6 माह में एक बार की जाती है।