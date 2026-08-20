Chhattisgarh News: ओवर रेट शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, उप निरीक्षक सस्पेंड, दो को नोटिस

Raipur News: आबकारी विभाग ने ओवर रेट शराब बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड किया है। वहीं दो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को सस्पेंड कर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने यह एक्शन एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में केस दर्ज होने पर किया है। वहीं दो अन्य आबकारी उप निरीक्षकों को शराब की ज्यादा कीमत पर बिक्री और तय सीमा से ज्यादा शराब बेचने के मामले में शो-कॉज नोटिस दिया गया है।