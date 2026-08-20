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CG Transfer News: जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला, देखें List

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला किया गया है, जिसमें संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक और सहायक सूचना अधिकारी समेत विभिन्न पदों के कर्मचारी शामिल हैं।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 20, 2026

CG Transfer News

CG Transfer News: 22 अधिकारी-कर्मचारी हुए प्रभावित(photo-patrika)

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग में पदस्थ 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। जारी आदेश के तहत संयुक्त संचालक से लेकर सहायक ग्रेड-3 तक के कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है। तबादला सूची में एक संयुक्त संचालक, 4 उप संचालक, 5 सहायक संचालक और 7 सहायक सूचना अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा एक सहायक ग्रेड-1, 2 सहायक ग्रेड-2 और 2 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।

Transfer News: 22 अधिकारी-कर्मचारी हुए प्रभावित

जनसंपर्क विभाग की तबादला सूची में अलग-अलग पदों पर कार्यरत कुल 22 अधिकारी-कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। प्रशासनिक जरूरतों के तहत इनकी नई पदस्थापना की गई है। तबादले की जद में एक संयुक्त संचालक, 4 उप संचालक, 5 सहायक संचालक और 7 सहायक सूचना अधिकारी शामिल हैं।

सहायक ग्रेड के कर्मचारी भी सूची में

अधिकारियों के साथ विभाग के सहायक ग्रेड के कर्मचारियों की भी नई पदस्थापना की गई है। सूची में एक सहायक ग्रेड-1, 2 सहायक ग्रेड-2 और 2 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी शामिल हैं। इस तरह विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और पदस्थापना में बदलाव किया गया है।

तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश

तबादला आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। विभागीय कामकाज को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है।

देखें पूरी Transfer List

जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी 22 अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई पदस्थापना की जानकारी दी गई है। पूरी सूची में किस अधिकारी को कहां भेजा गया है, इसकी जानकारी नीचे देखें।

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Updated on:

20 Aug 2026 03:12 pm

Published on:

20 Aug 2026 03:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Transfer News: जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला, देखें List

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