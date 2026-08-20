CG Transfer News: जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला, देखें List

CG Transfer News: 22 अधिकारी-कर्मचारी हुए प्रभावित(photo-patrika)
CG Transfer News: छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग में पदस्थ 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। जारी आदेश के तहत संयुक्त संचालक से लेकर सहायक ग्रेड-3 तक के कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है। तबादला सूची में एक संयुक्त संचालक, 4 उप संचालक, 5 सहायक संचालक और 7 सहायक सूचना अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा एक सहायक ग्रेड-1, 2 सहायक ग्रेड-2 और 2 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।
जनसंपर्क विभाग की तबादला सूची में अलग-अलग पदों पर कार्यरत कुल 22 अधिकारी-कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। प्रशासनिक जरूरतों के तहत इनकी नई पदस्थापना की गई है। तबादले की जद में एक संयुक्त संचालक, 4 उप संचालक, 5 सहायक संचालक और 7 सहायक सूचना अधिकारी शामिल हैं।
अधिकारियों के साथ विभाग के सहायक ग्रेड के कर्मचारियों की भी नई पदस्थापना की गई है। सूची में एक सहायक ग्रेड-1, 2 सहायक ग्रेड-2 और 2 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी शामिल हैं। इस तरह विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और पदस्थापना में बदलाव किया गया है।
तबादला आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। विभागीय कामकाज को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है।
जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी 22 अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई पदस्थापना की जानकारी दी गई है। पूरी सूची में किस अधिकारी को कहां भेजा गया है, इसकी जानकारी नीचे देखें।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग