CG Transfer News: जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला, देखें List

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग में पदस्थ 22 अधिकारियों-कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। जारी आदेश के तहत संयुक्त संचालक से लेकर सहायक ग्रेड-3 तक के कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है। तबादला सूची में एक संयुक्त संचालक, 4 उप संचालक, 5 सहायक संचालक और 7 सहायक सूचना अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा एक सहायक ग्रेड-1, 2 सहायक ग्रेड-2 और 2 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।