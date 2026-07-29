अब अध्यक्ष के सामने रखें अपनी समस्या, रायपुर जिला पंचायत में पहली बार लगेगा जनता दरबार, तुरंत होगा निराकरण

रायपुर @हिमांशु शर्मा। Raipur Zila Panchayat: ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश में पहली बार जिला पंचायत में जनता दरबार लगेगा। इसकी शुरुआत रायपुर से होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल खुद हर सप्ताह ग्रामीणों से सीधे मिलकर उनकी शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही अधिकारियों को निराकरण के निर्देश देंगे। अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाने की योजना बनाई जा रही है। जिससे वर्किंग डे के एक दिन बाद और वर्किंग डे के खतम होने के एक दिन पहले लगे।