Soma Dewangan Arrest: महापौर से गाली-गलौज मामले में सोम देवांगन गिरफ्तार, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

सोमा देवांगन की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचे। कांग्रेसियों ने थाना परिसर में धरना देते हुए पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई में सभी पक्षों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। धरने के दौरान थाना परिसर में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया।