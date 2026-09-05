Soma Dewangan Arrest: सोमा देवांगन हिरासत में, थाने में ADCP से कांग्रेस नेताओं की तू-तू-मैं-मैं, देखें हंगामे का VIDEO

Soma Dewangan Arrest: महापौर मीनल चौबे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में चर्चित यूट्यूबर और इंफ्लूएंसर सोमा देवांगन को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सोमा को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई के विरोध में थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और सेंट्रल जोन के ADCP-ACP के बीच जमकर बहस और तू-तू-मैं-मैं भी हुई।