Nepal Flood: नेपाल घूमने निकला छत्तीसगढ़ का छात्र लापता, 15 दिन से कोई सुराग नहीं

इसके बाद परिवार ने कई दिनों तक अपने स्तर पर सेवत की तलाश की। इस बीच 22 अगस्त को उसके मोबाइल नंबर पर फोन करने पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया। उसने बताया कि मोबाइल उसे प्रयागराज जिले के उग्रसेनपुर रेलवे स्टेशन फाटक के पास मिला है। मोबाइल प्रयागराज में मिलने के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई। सेवत नेपाल पहुंचा था या नहीं, वह प्रयागराज तक कैसे पहुंचा और उसका मोबाइल रेलवे फाटक के पास किन परिस्थितियों में मिला, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।