छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुई साय कैबिनेट फेरबदल की चर्चा, देखते है किसका बढ़ेगा कद-किसकी होगी छुट्टी?

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या स्पष्ट संकेत सामने नहीं आया है, लेकिन भाजपा प्रदेश संगठन में संभावित बदलाव और केंद्र में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच राज्य की सियासत में नए समीकरणों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को बदला जा सकता है और विभागों में भी फेरबदल संभव है।