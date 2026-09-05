Raipur News: जन्माष्टमी की रात शराब बेचने वाला शख्स निकला कांग्रेस का बड़ा नेता, चुनाव में मिली है टिकट

निगरानी के दौरान पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे बार से शराब निकालकर बेचने की गतिविधि पकड़ी। मौके पर बार संचालक पलाश मल्होत्रा, निवासी आदर्श स्कूल के पीछे, देवेंद्र नगर, रायपुर को शराब बेचते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 750 एमएल की सिमरन ऑफ मिन्टी जामुन अंग्रेजी शराब की एक बोतल बरामद की। इसकी कीमत 1150 रुपये बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री से प्राप्त 2300 रुपये नकद भी मिले। इस तरह बरामद शराब और नकदी की कुल कीमत 3450 रुपये बताई गई है।