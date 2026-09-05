Traffic Jam: रायपुर के इस सड़क पर रोज लग रहा लंबा जाम, वन-वे ने बढ़ाई परेशानी

Raipur Traffic Jam: फाफाडीह की ओर जाने वाली सड़क पर रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के सामने हर दिन जाम लग रहा है। क्योंकि स्टेशन का ट्रैफिक रूट बदलने के कारण यह वन-वे हो गया है। इसके बाद भी यात्री फाफाडीह की ओर से रॉन्ग साइड घुसकर गुरुद्वारा की ओर निकल रहे हैं। जबकि यह लाइन गुरुद्वारा की तरफ से फाफाडीह की ओर निकलने वाली रोड है। दरअसल रेलवे स्टेशन रायपुर का ट्रैफिक रूट बदले चार दिन हो गया है। इसके कारण यात्रियों को ज्यादा दूरी तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वीआईपी गेट में लगे दोनों गेट खोल दिए हैं।