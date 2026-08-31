Raipur Traffic Route: रायपुर रेलवे स्टेशन का बदलेगा ट्रैफिक रूट! आज रात से गेट नंबर-2 बंद, जानें नया रास्ता

Raipur Traffic Route: छत्तीसगढ़ के राजधानी के रायपुर रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास योजना के तहत ट्रैफिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सोमवार रात 11 बजे से स्टेशन के मुख्य गेट नंबर-2 पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही गेट नंबर-2 से प्लेटफॉर्म-1 की ओर जाने वाली सीधी आवाजाही भी बंद रहेगी। रेलवे पहले कुछ दिनों तक बदले हुए ट्रैफिक रूट का ट्रायल करेगा। व्यवस्था ठीक रहने पर गेट नंबर-2 में तोड़फोड़ और पुनर्विकास का काम शुरू किया जाएगा। स्टेशन के कायाकल्प के तहत यात्रियों और वाहनों की आवाजाही को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी है।