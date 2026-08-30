80 हजार से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही, फिर भी इमरजेंसी में नहीं एंबुलेंस-स्टाफ, रायपुर रेलवे स्टेशन की योजना फेल

19 जून को स्टेशन में एक घटना ने सबको झकझोर दिया था। बिहार जा रही गर्भवती महिला को दर्द उठा। ट्रेन के रायपुर स्टेशन पहुंचने पर चादर का घेरा बनाकर प्लेटफॉर्म में ही उसका प्रसव कराना पड़ा था। इस दौरान बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। स्टेशन में कोई मेडिकल स्टाॅफ व एंबुलेंस समय पर नहीं होने के कारण सूचना देकर डॉक्टर को बुलाया गया, काफी देर होने के कारण स्टेशन में भी प्रसव कराया गया था।