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Raipur: शुद्धीकरण विवाद पर गृहमंत्री बोले- राहुल गांधी को इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए

Raipur: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बोला सियासी हमला...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 31, 2026

Raipur

Raipur: उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद हुए कथित शुद्धीकरण को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। शुद्धीकरण विवाद पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सियासी हमला बोला है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 30 अगस्त को रायपुर में कहा कि क्या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होते हुए इस तरह से राजनीति करना चाहिए? शर्मा ने कहा कि वे अपने वरिष्ठ नेता को ही मोहरा बना रहे हैं... ऐसे नहीं करना चाहिए। लोगों की भावनाओं से इस तरह खेलना अच्छा नहीं है।

डिप्टी सीएम शर्मा बोले कि वे नौजवानों के मन में नाराजगी भरना चाहते हैं, देशप्रेम या स्नेह नहीं भरना चाहते हैं। नौजवान नाराज हों, अराजकता फैले, वे इस तरह की प्रक्रिया चाहते हैं। ये गलत है। उन्हें इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए।

बता दें कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को खरगे की जनसभा हुई थी। इसके बाद 11 अगस्त को कुछ लोगों ने कथित शुद्धीकरण यज्ञ किया था। कांग्रेस ने इसे भाजपा की दलित-विरोधी मानसिकता बताया। वहीं, राहुल गांधी की ओर से मामले को दलित अपमान से जोड़कर एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग की गई।

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Updated on:

31 Aug 2026 02:53 am

Published on:

31 Aug 2026 02:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: शुद्धीकरण विवाद पर गृहमंत्री बोले- राहुल गांधी को इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए

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