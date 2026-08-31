Raipur: शुद्धीकरण विवाद पर गृहमंत्री बोले- राहुल गांधी को इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए

बता दें कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को खरगे की जनसभा हुई थी। इसके बाद 11 अगस्त को कुछ लोगों ने कथित शुद्धीकरण यज्ञ किया था। कांग्रेस ने इसे भाजपा की दलित-विरोधी मानसिकता बताया। वहीं, राहुल गांधी की ओर से मामले को दलित अपमान से जोड़कर एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग की गई।