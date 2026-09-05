CGPSC घोटाले में ED ने कसा शिकंजा, 30 लोगों को नोटिस, जमानत पर बाहर आरोपियों से भी होगी पूछताछ

CGPSC भर्ती घोटाले में अब जांच केवल चयन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गई है। ED कथित तौर पर भर्ती के नाम पर हुए वित्तीय लेनदेन की पूरी श्रृंखला को खंगाल रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नौकरी दिलाने के लिए अभ्यर्थियों से कथित रूप से ली गई रकम किस नेटवर्क के जरिए एकत्र की गई। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यह पैसा किन लोगों तक पहुंचा और कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए इसका किस तरह इस्तेमाल किया गया। करीब 30 लोगों को नोटिस जारी किए जाने के बाद जांच का दायरा और व्यापक होने की संभावना है। इनमें शामिल लोगों से पूछताछ कर ED वित्तीय लेनदेन और आपसी संपर्कों से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी।