5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Dam Safety Policy: छत्तीसगढ़ में बांधों की सुरक्षा के लिए गाद नीति आएगी, बांध टूटने से बीते साल हुई थी छह लोगों की मौत

Dam Safety Policy: बांधों की सुरक्षा के लिए गाद नीति लाई जाएगी। पिछले साल बांध टूटने से छह लोगों की मौत के बाद सरकार ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 05, 2026

Dam Safety Policy

छत्तीसगढ़ में बांधों की सुरक्षा के लिए गाद नीति (Photo Patrika)

Chhattisgarh Dam Safety: प्रदेश में स्टॉप डैम और एनीकटों का गेट खोलकर या गेट को क्षति पहुंचकर अवैध रेत खनन की शिकायतें लगातार आती है। बीते साल 3 सितंबर को बलरामपुर के विश्रामनगर में बांध टूटा था। इसमें छह की मौत हो गई थी। अब ऐसे हालात न बने इसलिए जल संसाधन विभाग गाद निवारण नीति (डी-सिल्टेशन पॉलिसी) तैयार कर रहा है। प्रदेश में स्टॉप डैम और एनीकटों में लगातार जमा हो रही सिल्ट (गाद) की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के कई बड़े बांध 100 साल से अधिक के हो गए हैं। ऐसे में सिल्ट जमा होने कई नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। बांधों की सरंचना को भी खतरा पैदा हो रहा है।

अवैध रेत खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी

नई नीति के लागू होने के बाद जल संरचनाओं में जमा सिल्ट को वैज्ञानिक और तकनीकी निगरानी में हटाया जाएगा। इससे न केवल अवैध रेत खनन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि सिंचाई सुविधा का भी विस्तार होगा। बता दें कि स्टॉप डैम और एनीकट में सिल्ट एक बड़ी परेशानी का कारण बनते जा रही है। केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय गाद फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्य नीति तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में सिल्ट निकलाने के लिए अधीक्षण अभियंता की अनुमति जरूरी है। वो निरीक्षण और जांच के आधार पर सिल्ट निकालने की अनुमति दे सकता है।

हर साल 1 से 1.5 फीसदी जमा होती है सिल्ट

विशेषज्ञों के अनुसार नदी के पानी के साथ मिट्टी और छोटे-छोटे कण भी बहते हुए आते हैं। जब स्टाॅप डैम बनाकर पानी को रोका जाता हैं, तो मिट्टी और छोटे-छोटे कण वहीं जमा हो जाते हैं। हर साल करीब 1 से 1.5 फीसदी सिल्ट जमा होती है। समय-समय पर इसे निकालना जरूरी है। यदि इसे नहीं निकाले तो जलभराव की क्षमता कम हो जाती है। इसका सीधा असर सिंचाई क्षमता पर भी पड़ता है।

अभी ऐसे होता है अवैध खनन

ज्यादातर छोटे और मध्यम स्टाॅप डैम व एनीकट के गेट के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अधिकांश जगह इसके लिए रेत माफिया मछुआरों की मदद लेते हैं। उनकी मदद से गेट को खोल देते हैं। इससे पूरा पानी बह जाता है। इसके बाद वे अवैध रेत का खनन करते हैं।

नई नीति में दो स्तर की कमेटी बनाने का प्रस्ताव

जल संसाधन विभाग अब इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। प्रस्तावित नीति के तहत दो स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। मेजर और मीडियम परियोजनाओं के लिए सचिव स्तर की समिति होगी, जबकि छोटे स्ट्रक्चर्स के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। ये समितियां उन स्टॉप डैम और एनीकटों की पहचान करेंगी जहां बड़े स्तर पर सिल्ट जमा हो चुकी है। इसके बाद पारदर्शी प्रक्रिया के तहत टेंडर जारी किए जाएंगे और तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में डी-सिल्टेशन का कार्य कराया जाएगा।

टूटा बांध, छह की मौत एक बच्ची आज भी लापता

विश्रामनगर में बीते साल 3 सितंबर को बांध टूट गया था। बांध का पानी अपने साथ पूरे गांव का भरोसा भी बहा ले गया था। हादसे को एक साल बीत गए हैं लेकिन गांव की घड़ी उसी रात पर अटक गई है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी। आज भी एक बच्ची लापता है। गांव में उस रात जो लोग बच गए थे वे आज भी उसी खौफ के साथ जी रहे हैं।

नई नीति से संभावित फायदे

  • स्टॉप डैम और एनीकट की जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, जिससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी।
  • वर्षा जल का बेहतर संग्रहण हो सकेगा।
  • वैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया से रेत के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा।
  • तकनीकी निगरानी से डैम, एनीकट और गेटों को नुकसान का खतरा कम होगा।
  • नदियों और नालों का प्राकृतिक बहाव बेहतर होगा।
  • नियमित डी-सिल्टेशन से जल संरचनाएं लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रहेंगी

वर्जन

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई नीति पर काम किया जा रहा। इसे तैयार कर कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। यदि कैबिनेट से अनुमोदन मिलता है तो इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के बाद जल संरचनाओं में जमा सिल्ट को वैज्ञानिक और तकनीकी निगरानी में हटाया जाएगा।

राजेश सुकुमार टोप्पो, सचिव, जल संसाधन विभाग

यह है पुराने प्रमुख बांध

  • तांदुला बांध- इसका निर्माण 1910 से 1921 के बीच हुआ।
  • मुरुमसिल्ली बांध- निर्माण वर्ष 1914 से 1923 के बीच हुआ था।
  • खुड़िया बांध - इसका निर्माण 1927 में शुरू हुआ और 1930 में बनकर तैयार हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 08:35 am

Published on:

05 Sept 2026 08:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Dam Safety Policy: छत्तीसगढ़ में बांधों की सुरक्षा के लिए गाद नीति आएगी, बांध टूटने से बीते साल हुई थी छह लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Uttam Jaiswal Resigns: AAP को बड़ा झटका, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या है वजह

Chhattisgarh News
रायपुर

Raipur News: पुलिस को देख भागा ड्राइवर, गाड़ी की तलाशी ली तो कंबल में लिपटा मिला शव

raipur crime news
रायपुर

VFX नहीं, चित्रकूट की असली लोकेशन पर शूट हुई रामायण, छत्तीसगढ़ी बोली में भी होगी रिलीज

Chhattisgarh Cinema
रायपुर

छत्तीसगढ़ में PWD के सैकड़ों दैनिक श्रमिकों ने उठाई मांग, बोले- वन विभाग की तरह हमारा भी हो समायोजन

PWD Daily Wage Employees: PWD के सैकड़ों दैनिक श्रमिकों ने उठाई मांग
रायपुर

Sugar Satyagraha: शक्कर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्लाबोल, आज पूरे छत्तीसगढ़ में होगा ‘चीनी सत्याग्रह’

Sugar Satyagraha
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.