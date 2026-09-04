VFX नहीं, चित्रकूट की असली लोकेशन पर शूट हुई रामायण, छत्तीसगढ़ी बोली में भी होगी रिलीज

Chhattisgarh Cinema: छत्तीसगढ़ के सिनेमा प्रेमियों के लिए खास खबर है। बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ अब हिंदी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी बोली/भाषा में भी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म 25 सितंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की कथा को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किए जाने से स्थानीय दर्शकों में खास उत्साह है। अपनी क्षेत्रीय बोली में भगवान श्रीराम की गाथा देखने का मौका दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी से उत्सुकता बढ़ गई है।