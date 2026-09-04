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VFX नहीं, चित्रकूट की असली लोकेशन पर शूट हुई रामायण, छत्तीसगढ़ी बोली में भी होगी रिलीज

Chhattisgarhi Language Film: ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ 25 सितंबर 2026 को हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में भी रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग चित्रकूट की वास्तविक लोकेशन पर की गई है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Sep 04, 2026

Chhattisgarh Cinema

Chhattisgarh Cinema: छत्तीसगढ़ी बोली में भी होगी रिलीज(photo-patrika)

Chhattisgarh Cinema: छत्तीसगढ़ के सिनेमा प्रेमियों के लिए खास खबर है। बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ अब हिंदी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी बोली/भाषा में भी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म 25 सितंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की कथा को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किए जाने से स्थानीय दर्शकों में खास उत्साह है। अपनी क्षेत्रीय बोली में भगवान श्रीराम की गाथा देखने का मौका दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा। फिल्म की रिलीज को लेकर अभी से उत्सुकता बढ़ गई है।

Mahakavya Shri Ramayan Katha: फिल्म में नजर आएंगे ये कलाकार

फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता देव शर्मा भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं प्रसिद्ध क्रिएटर अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। खास बात यह है कि अंजलि अरोड़ा इस फिल्म के जरिए अपना फिल्मी डेब्यू कर रही हैं। अभिनेता रजनीश दुग्गल फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। रामायण के इन प्रमुख पात्रों को बड़े पर्दे पर किस तरह प्रस्तुत किया गया है, इसे लेकर दर्शकों के बीच खास दिलचस्पी बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ी कलाकारों को भी मिला मौका

फिल्म का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है, जबकि इसके निर्माता प्रकाश महोबिया हैं। फिल्म की खास बात यह भी है कि इसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी अभिनय का मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म को प्रस्तुत करने से स्थानीय दर्शकों के साथ क्षेत्रीय कलाकारों को भी बड़े मंच से जुड़ने का अवसर मिला है।

शान और कैलाश खेर ने दिए गानों को सुर

फिल्म के संगीत को भी खास बनाने की कोशिश की गई है। इसके गीतों को बॉलीवुड के जाने-माने गायक शान और कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। इससे फिल्म के संगीत को लेकर भी दर्शकों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

चित्रकूट की वास्तविक लोकेशन पर शूटिंग

फिल्म को भारी-भरकम VFX पर पूरी तरह निर्भर रखने के बजाय इसके कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग चित्रकूट के वास्तविक और प्राकृतिक स्थानों पर की गई है। इससे फिल्म में रामायण से जुड़े प्रसंगों को प्राकृतिक परिवेश के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ को दर्शकों का कितना प्यार मिलता है और छत्तीसगढ़ी भाषा में यह फिल्म कितनी खास पहचान बना पाती है।

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Updated on:

04 Sept 2026 03:32 pm

Published on:

04 Sept 2026 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / VFX नहीं, चित्रकूट की असली लोकेशन पर शूट हुई रामायण, छत्तीसगढ़ी बोली में भी होगी रिलीज

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