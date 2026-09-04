Raipur GST Raid: ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 10 करोड़ की रिकवरी का नोटिस, संचालक इंद्रजीत सिंह दस्तावेजों के साथ तलब

Raipur GST Raid: स्टेट जीएसटी ने हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी (HTC) के संचालक इंद्रजीत सिंह को 10 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है। विभाग ने तलाशी के दौरान सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर कंपनी से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य और जीएसटी का पूरा ब्योरा मांगा है। अधिकारियों के अनुसार, कंपनी के ठिकानों पर हुई जांच में बोगस बिलिंग, टैक्स चोरी, आय छिपाने और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने से जुड़े इनपुट मिले हैं। कंपनी से इन सभी लेनदेन का हिसाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।