बलौदाबाजार में ED-IT की बड़ी कार्रवाई, कारोबारी राजकुमार सर्राफ के घर सुबह 4 बजे छापा

ED-IT Raid: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने स्थानीय कारोबारी राजकुमार सर्राफ के गौरव पथ स्थित आवास पर दबिश देकर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू की। कार्रवाई तड़के करीब 4 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक जारी रही। हालांकि, जांच के उद्देश्य को लेकर एजेंसियों ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। इस बीच, शहर में कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और अटकलें तेज हो गई हैं।