छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में EOW की बड़ी कार्रवाई! वैभव अग्रवाल हिरासत में, आज कोर्ट में हो सकती है पेशी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और EOW दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक ED करीब 273 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच कर चुकी है। मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 35 आरोपियों के खिलाफ पांच चालान विशेष अदालत में पेश किए जा चुके हैं। अब वैभव अग्रवाल से पूछताछ के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।