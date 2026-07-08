3D Factory Ban: 3 मजदूरों की मौत के बाद बड़ा एक्शन! उरला की थ्री डी फैक्ट्री पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उरला स्थित थ्री डी फैक्ट्री में फेरो अलॉय का उत्पादन किया जाता था। मंगलवार शाम करीब छह बजे फैक्ट्री के फेरो अलॉय डिवीजन में संचालित फर्नेस में लान्सिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के क्षेत्र में भी इसकी आवाज सुनाई दी। हादसे में तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य कर्मचारियों में भी अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।