Building Collapse Risk: टाइम बम बने रायपुर के 106 जर्जर भवन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, निगम ने नोटिस बांटकर झाड़ा पल्ला

निगम की सूची में सिर्फ निजी मकान ही नहीं, बल्कि व्यस्ततम इलाकों की सरकारी और व्यावसायिक बिल्डिंग भी शामिल हैं। शारदा चौक स्थित रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति डर के साए में रहता है। इस बदहाल बिल्डिंग में कई दुकानों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों का भी संचालन हो रहा है। इसी चौक पर एक पांच मंजिला होटल सालों से बंद पड़ा है, जिसका मालिक मुंबई शिफ्ट हो चुका है। इस पांच मंजिला इमारत के सबसे निचले हिस्से में दुकानें संचालित हो रही हैं, जबकि ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खंडहर हो चुका है। निगम हर साल इसे सूची में तो डालता है, पर इसे ढहाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।