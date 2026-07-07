Fitness Certificate: दिव्यांगजनों को बड़ी राहत, रायपुर में ही बनेगा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, जबलपुर जाने की जरुरत नहीं

Disability Certificate: भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय के नेशनल कॅरियर सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड जबलपुर एवं विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए) रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में 8 एवं 9 जुलाई 2026 को प्रात: 11 से दोपहर 3 बजे तक दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र शिविर का आयोजन शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार रायपुर में किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होना है।