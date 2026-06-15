Student Admission Rules: छत्तीसगढ़ में अब इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र जरुरी, नहीं तो रद्द होगा एडमिशन

डीटीई ने हाल ही में आयोजित बैठक में सभी शासकीय एवं निजी तकनीकी संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि अपूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदनों को स्वीकार न किया जाए। यदि निर्धारित समय तक विद्यार्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को भी पत्र भेजकर मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और तहसील कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश से वंचित न रह जाए।