Bullock cart Protest: बैलगाड़ी से राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी, किसानों की मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

Rajnandgaon Protest: किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचे, जिससे प्रशासनिक परिसर के बाहर हलचल मच गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि क्षेत्र के किसानों को समय पर खाद, बीज और उचित समर्थन मूल्य जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया।