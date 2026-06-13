Bus fire incident: राजनांदगांव में पाताल भैरवी मंदिर के पास चार बसों में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

पाताल भैरवी मंदिर के पास खड़ी चार बसों में लगी आग (Photo Patrika)
Patal Bhairavi Temple fire incident: राजनांदगांव में पाताल भैरवी मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब खड़ी चार बसों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए।
जानकारी के अनुसार, आग पहले एक बस में लगी और कुछ ही मिनटों में पास खड़ी अन्य बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए, जबकि कुछ ने तुरंत प्रशासन और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक चारों बसें काफी हद तक जल चुकी थीं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, हालांकि भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और फायर विभाग की टीम संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग समय पर नियंत्रित नहीं होती तो यह आसपास की दुकानों और घरों तक भी फैल सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था।
इसी बीच एक अन्य घटना में बसंतपुर क्षेत्र स्थित अंशदीप इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी सामने आई है। दुकान के भीतर रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर भी काबू पा लिया।
लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने शहर में बिजली सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली उपकरणों की नियमित जांच कराएं और किसी भी तरह की चिंगारी या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में तुरंत सूचना दें। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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