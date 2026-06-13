Bus fire incident: राजनांदगांव में पाताल भैरवी मंदिर के पास चार बसों में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और फायर विभाग की टीम संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग समय पर नियंत्रित नहीं होती तो यह आसपास की दुकानों और घरों तक भी फैल सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था।