दंतेवाड़ा में अचानक दौड़ती कार से निकलने लगा धुआं, देखते ही देखते आग की लपटों में घिरा वाहन, देखें VIDEO

अचानक कार में लगी आग (photo source- Patrika)
Dantewada Car Burnt: छत्तीसगढ़ में बुधवार को आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। एक ओर दंतेवाड़ा जिले के गीदम-बीजापुर मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई, वहीं दूसरी ओर कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में स्थित एक पटाखा गोदाम में भीषण आग भड़क उठी। दोनों घटनाओं में समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमरगुंडा के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गीदम-बीजापुर मार्ग पर चल रही एक कार में अचानक आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार से पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।
कार में सवार लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और संबंधित विभाग को दी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि कार सवार कुछ सेकंड भी देर कर देते, तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही है।
वहीं दूसरी घटना कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में हुई। यहां स्थित शर्मा पटाखा गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगते ही गोदाम में रखे पटाखों में एक के बाद एक धमाके होने लगे, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पटाखों के लगातार फटने से दूर-दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। आग की लपटें और धुएं का विशाल गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था।
घटना के दौरान आसपास के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया। लगातार हो रहे विस्फोटों के कारण लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर जाना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और स्थिति की जानकारी लेने लगे।
घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। हालांकि आग की भयावहता को देखते हुए अन्य क्षेत्रों से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके को घेर लिया गया और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सलाह दी गई।
प्रशासन के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पूरी तरह आग बुझने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी।
दोनों घटनाओं ने एक बार फिर वाहन सुरक्षा और ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित भंडारण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समय रहते लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने से बड़ी जनहानि टल गई, लेकिन इन घटनाओं ने क्षेत्र में दहशत का माहौल जरूर पैदा कर दिया।
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