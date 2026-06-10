दंतेवाड़ा में अचानक दौड़ती कार से निकलने लगा धुआं, देखते ही देखते आग की लपटों में घिरा वाहन, देखें VIDEO

कार में सवार लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और संबंधित विभाग को दी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।