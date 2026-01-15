Helmet Bank: अंबिकापुर में महिलाओं ने शुरु किया हेलमेट बैंक, बचेगी वाहन चालकों की जान, पुलिस ऑफिसरों ने की सराहना

Seva kitty group started Helmet bank (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में संचालित सेवा किटी समूह द्वारा हेलमेट बैंक (Helmet Bank) का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम नवा बिहान नशामुक्ति जागरुकता अभियान एवं परामर्श केंद्र, सरगुजा कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो एवं आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता रहे। सेवा किटी समूह की सदस्यों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
सेवा किटी समूह की संस्थापिका वंदना दत्ता ने बताया कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से हो रही सडक़ दुर्घटनाओं से व्यथित होकर समूह ने हेलमेट बैंक (Helmet Bank) की स्थापना का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य जरुरतमंद वाहन चालकों को हेलमेट उपलब्ध कराकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि हेलमेट बैंक के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सहयोग मिल रहा है। सेवा किटी सदस्य नीलम सिंह द्वारा 10 हेलमेट, समाजसेवी अनिल कुमार मिश्रा द्वारा 5 हेलमेट (Helmet Bank) तथा नगर पालिका निगम अम्बिकापुर के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी द्वारा 51 हेलमेट देने की घोषणा की गई है।
सेवा किटी समूह द्वारा प्रदत्त 11 हेलमेट से हेलमेट बैंक (Helmet Bank) की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नवा बिहान संयोजक मंगल पाण्डेय, समन्वयक अनिल कुमार मिश्रा, सदस्य वंदना दत्ता, अजय तिवारी, मनोज भारती, नीरज पाण्डेय, सुनिधि शुक्ला, रेहान रजा खान सहित सेवा किटी समूह की सदस्य नीलिमा गोयल, विमला अग्रवाल, स्मिता तिवारी एवं नमिता चावला उपस्थित रहीं।
मुख्य अतिथि एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कहा कि सेवा किटी समूह की यह पहल अत्यंत प्रशंसनीय है। यातायात सुरक्षा के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता से समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे।
वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने कहा कि सरगुजा पुलिस और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से संचालित नवा बिहान अभियान के तहत हेलमेट बैंक (Helmet Bank) का प्रभावी संचालन किया जाएगा।
