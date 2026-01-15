Helmet Bank: अंबिकापुर में महिलाओं ने शुरु किया हेलमेट बैंक, बचेगी वाहन चालकों की जान, पुलिस ऑफिसरों ने की सराहना

अंबिकापुर। सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में संचालित सेवा किटी समूह द्वारा हेलमेट बैंक (Helmet Bank) का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम नवा बिहान नशामुक्ति जागरुकता अभियान एवं परामर्श केंद्र, सरगुजा कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो एवं आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता रहे। सेवा किटी समूह की सदस्यों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।