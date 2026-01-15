15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Helmet Bank: अंबिकापुर में महिलाओं ने शुरु किया हेलमेट बैंक, बचेगी वाहन चालकों की जान, पुलिस ऑफिसरों ने की सराहना

Helmet Bank: यातायात सुरक्षा को लेकर सेवा किटी समूह की सराहनीय पहल, सरगुजा एसएसपी को सौंपे हेलमेट, समाज के विभिन्न वर्गों का भी मिल रहा सहयोग

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 15, 2026

Helmet Bank

Seva kitty group started Helmet bank (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में संचालित सेवा किटी समूह द्वारा हेलमेट बैंक (Helmet Bank) का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम नवा बिहान नशामुक्ति जागरुकता अभियान एवं परामर्श केंद्र, सरगुजा कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो एवं आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता रहे। सेवा किटी समूह की सदस्यों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

सेवा किटी समूह की संस्थापिका वंदना दत्ता ने बताया कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने से हो रही सडक़ दुर्घटनाओं से व्यथित होकर समूह ने हेलमेट बैंक (Helmet Bank) की स्थापना का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य जरुरतमंद वाहन चालकों को हेलमेट उपलब्ध कराकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि हेलमेट बैंक के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सहयोग मिल रहा है। सेवा किटी सदस्य नीलम सिंह द्वारा 10 हेलमेट, समाजसेवी अनिल कुमार मिश्रा द्वारा 5 हेलमेट (Helmet Bank) तथा नगर पालिका निगम अम्बिकापुर के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी द्वारा 51 हेलमेट देने की घोषणा की गई है।

सेवा किटी समूह द्वारा प्रदत्त 11 हेलमेट से हेलमेट बैंक (Helmet Bank) की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नवा बिहान संयोजक मंगल पाण्डेय, समन्वयक अनिल कुमार मिश्रा, सदस्य वंदना दत्ता, अजय तिवारी, मनोज भारती, नीरज पाण्डेय, सुनिधि शुक्ला, रेहान रजा खान सहित सेवा किटी समूह की सदस्य नीलिमा गोयल, विमला अग्रवाल, स्मिता तिवारी एवं नमिता चावला उपस्थित रहीं।

Helmet Bank: पुलिस अधिकारियों ने की सराहना

मुख्य अतिथि एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कहा कि सेवा किटी समूह की यह पहल अत्यंत प्रशंसनीय है। यातायात सुरक्षा के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता से समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होंगे।

वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने कहा कि सरगुजा पुलिस और स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से संचालित नवा बिहान अभियान के तहत हेलमेट बैंक (Helmet Bank) का प्रभावी संचालन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Bulldozer action: कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए 6 कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, 60 साल से थे काबिज
अंबिकापुर
Bulldozer action

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 08:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Helmet Bank: अंबिकापुर में महिलाओं ने शुरु किया हेलमेट बैंक, बचेगी वाहन चालकों की जान, पुलिस ऑफिसरों ने की सराहना

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bulldozer action: कोर्ट बिल्डिंग निर्माण के लिए 6 कब्जाधारियों के मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर, 60 साल से थे काबिज

Bulldozer action
अंबिकापुर

Protest for road: Video: शहर की खराब सडक़ों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा- महोत्सवों में खर्च की जा रही बड़ी राशि, कब मनेगा सडक़ महोत्सव?

Protest for road
अंबिकापुर

Gamblers arrested: जंगल में दिनदहाड़े सजा रखी थी जुए की महफिल, पुलिस ने 17 जुआरियों को पकड़ा, 1.40 लाख जब्त

Gamblers arrested
अंबिकापुर

Obscene dance in forest rest house: फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस, चौकीदार बोला- तात्कालीन रेंजर नेताओं को देते थे चाबी, डिप्टी रेंजर और महिला फॉरेस्टर सस्पेंड

Obscene dance in Forest rest house
अंबिकापुर

Congress protest: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बोलीं- केन्द्र सरकार मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रही तहस-नहस

Congress protest
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.