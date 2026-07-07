Flight Diverted: रायपुर से मुंबई के लिए निकली फ्लाइट हैदराबाद पहुंची, ख़राब मौसम बनी वजह, यात्रियों को 4 घंटे की देरी

Raipur-Mumbai Flight Diverted: मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और रनवे पर कम दृश्यता (लो-विजिबिलिटी) का असर अब हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खराब मौसम के कारण रायपुर से मुंबई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को बीच रास्ते हैदराबाद डायवर्ट करना पड़ा। इस वजह से यात्रियों को करीब चार घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। रायपुर से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट निर्धारित समय से लगभग एक घंटे की देरी से सुबह 10:45 बजे रवाना हुई थी। हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर लगातार खराब मौसम और लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण विमान को दोपहर 1:55 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा।