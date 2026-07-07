Chhattisgarh PDS Rice: छत्तीसगढ़ में राशन का हाईटेक सिस्टम! अब ATM मशीन से निकलेगा पीडीएस चावल

खाद्य विभाग ने इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने का फैसला लिया है। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में एक-एक ग्रेन एटीएम सेंटर स्थापित किया जाएगा। रायपुर में ग्रेन एटीएम के लिए स्थान भी तय कर लिया गया है। रावांभाठा क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी भवन में पहला ग्रेन एटीएम सेंटर बनाया जाएगा। खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।