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Chhattisgarh PDS Rice: छत्तीसगढ़ में राशन का हाईटेक सिस्टम! अब ATM मशीन से निकलेगा पीडीएस चावल

Grain ATM Center: छत्तीसगढ़ में जल्द ग्रेन ATM सेंटर शुरू होंगे, जहां हितग्राही 24 घंटे कार्ड आईडी और फिंगरप्रिंट के जरिए पीडीएस चावल निकाल सकेंगे। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 07, 2026

Chhattisgarh PDS Rice

ग्रेन ATM सेंटर से मिलेगा पीडीएस चावल (photo source- AI)

Chhattisgarh PDS Rice: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण की व्यवस्था अब पूरी तरह बदलने जा रही है। प्रदेश सरकार हितग्राहियों को अधिक सुविधा देने के लिए ग्रेन एटीएम (Grain ATM) सेंटर शुरू करने की तैयारी में है। इन मशीनों से बैंक एटीएम की तरह नकदी नहीं, बल्कि पीडीएस का चावल मिलेगा।

हितग्राही दिन हो या रात, 24 घंटे किसी भी समय एटीएम सेंटर पहुंचकर अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, समय की बचत करना और राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है।

Chhattisgarh Food Department: पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन शहरों से होगी शुरुआत

खाद्य विभाग ने इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने का फैसला लिया है। पहले चरण में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में एक-एक ग्रेन एटीएम सेंटर स्थापित किया जाएगा। रायपुर में ग्रेन एटीएम के लिए स्थान भी तय कर लिया गया है। रावांभाठा क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी भवन में पहला ग्रेन एटीएम सेंटर बनाया जाएगा। खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

बैंक ATM की तरह 24 घंटे मिलेगी सुविधा

ग्रेन एटीएम सेंटर बैंक एटीएम की तर्ज पर 24×7 खुले रहेंगे। हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सेंटर पहुंचकर राशन प्राप्त कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया में करीब 30 से 50 सेकंड का समय लगेगा। सेंटर की सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहेगा।

ऐसे निकलेगा ATM से चावल

  • ग्रेन एटीएम से राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी सरल होगी।
  • सबसे पहले हितग्राही मशीन में अपने राशन कार्ड का आईडी नंबर दर्ज करेगा।
  • इसके बाद फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) से पहचान सत्यापित होगी।
  • सत्यापन पूरा होते ही कार्ड में दर्ज पात्र सदस्यों की संख्या के अनुसार निर्धारित मात्रा में पीडीएस चावल मशीन से स्वतः निकल जाएगा।
  • हितग्राही अपने साथ लाए थैले या बोरे में चावल लेकर जा सकेंगे।
  • यह प्रक्रिया वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों पर इस्तेमाल होने वाली ई-पॉस मशीन जैसी ही होगी, लेकिन इसमें लाभार्थी स्वयं मशीन संचालित करेगा।

राशन दुकानों की भीड़ होगी कम

खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रेन एटीएम शुरू होने से उचित मूल्य की दुकानों पर लगने वाली भीड़ काफी कम होगी। लोगों को निश्चित समय पर दुकान पहुंचने की मजबूरी नहीं रहेगी और वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय राशन ले सकेंगे। इससे समय की बचत होने के साथ वितरण व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होगी।

Digital PDS: कई राज्यों में पहले से सफल प्रयोग

ग्रेन एटीएम की व्यवस्था देश के कई राज्यों में पहले से लागू है। ओडिशा, बिहार, राजस्थान और हरियाणा में इस मॉडल का प्रयोग किया जा चुका है। इन राज्यों में कई स्थानों पर पीडीएस वितरण के लिए ग्रेन एटीएम सेंटर संचालित हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ भी इस तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

जल्द शुरू होगा ट्रायल

रायपुर खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि फिलहाल ट्रायल के रूप में पहला ग्रेन एटीएम सेंटर स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। जल्द ही अन्नपूर्णा मशीन सहित पूरा सेटअप स्थापित कर सेंटर शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल रहने के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा।

डिजिटल PDS की ओर बड़ा कदम

ग्रेन एटीएम योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे लाभार्थियों को 24 घंटे राशन उपलब्ध होगा, वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और सरकारी राशन व्यवस्था को तकनीक के जरिए अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

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Updated on:

07 Jul 2026 01:31 pm

Published on:

07 Jul 2026 01:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh PDS Rice: छत्तीसगढ़ में राशन का हाईटेक सिस्टम! अब ATM मशीन से निकलेगा पीडीएस चावल

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