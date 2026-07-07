Petrol Supply Stopped: रायपुर में पेट्रोल सप्लाई बंद! पानी मिलने की शिकायत पर मचा हंगामा, जांच में जुटा प्रबंधन

विशेषज्ञों के अनुसार, पेट्रोल पंप के भूमिगत स्टोरेज टैंक में पानी रिसने के मुख्य रूप से निम्नलिखित तकनीकी कारण हो सकते हैं। लगातार या मूसलाधार बारिश के दौरान यदि मैनोंहोल या टैंक का मुख्य ढक्कन/सील ढीली हो, तो पानी अंदर चला जाता है। भूमिगत टैंक पुराना होने या उसमें दरार आने पर आसपास का भूजल रिसकर ईंधन में मिल जाता है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण टैंक के भीतर प्राकृतिक रूप से नमी जमती है, जो पानी का रूप ले लेती है। इसकी नियमित ड्रेनेज जरूरी है। कई बार मुख्य डिपो या टैंकर से अनलोडिंग के दौरान ही तकनीकी खामी की वजह से दूषित ईंधन पंप तक पहुंच

जाता है।