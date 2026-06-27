27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

E20 पेट्रोल पर नया विवाद! भिलाई में फ्यूल भराते ही बंद हुई बाइक, VIDEO वायरल

E20 Petrol Bike Issue: भिलाई में E20 पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक खराब होने का दावा सामने आया है। होंडा शाइन BS6 के मालिक ने इंजन बंद होने और टैंक से पानी जैसा तरल निकलने का आरोप लगाया।
3 min read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Jun 27, 2026

E20 Petrol Controversy

पेट्रोल में पानी का दावा (photo source- Patrika)

E20 Petrol Controversy: देशभर में प्रदूषण कम करने और एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए E20 पेट्रोल को तेजी से लागू किया जा रहा है। सरकार इसे स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में बढ़ावा दे रही है, लेकिन भिलाई में सामने आए एक मामले ने इसे लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक बाइक मालिक ने आरोप लगाया है कि E20 पेट्रोल भरवाने के कुछ समय बाद उसकी बाइक अचानक बंद हो गई।

जब वाहन को मिस्त्री के पास ले जाया गया तो बाइक के टैंक से पेट्रोल के साथ पानी जैसा तरल निकलता दिखाई दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बाइक की खराबी का कारण E20 पेट्रोल ही था। न ही पेट्रोल की किसी प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट सामने आई है। फिलहाल वायरल वीडियो और वाहन मालिक के दावे के आधार पर यह मामला चर्चा में है।

बाइक मालिक ने क्या लगाया आरोप?

भिलाई निवासी अतुल अर्जुन शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी होंडा शाइन BS6 बाइक में E20 पेट्रोल भरवाया था। इसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद बाइक अचानक बंद हो गई और दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। जब बाइक को स्थानीय मिस्त्री के पास ले जाया गया तो जांच के दौरान टैंक से निकले तरल में पेट्रोल के साथ पानी जैसा पदार्थ दिखाई दिया। मिस्त्री का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टैंक से निकले तरल को दिखाते हुए दावा करता नजर आ रहा है कि पेट्रोल में पानी जैसा मिश्रण दिखाई दे रहा है। हालांकि, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

Chhattisgarh News: सोशल मीडिया पर तेज हुई बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर बहस तेज हो गई है। कई वाहन चालक सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह ईंधन पुरानी BS4 और शुरुआती BS6 वाहनों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। कुछ लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल लागू करने से पहले सभी पुराने मॉडलों की तकनीकी अनुकूलता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। वहीं, कई लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि यदि किसी पेट्रोल पंप पर ईंधन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके।

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल ऐसा ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। केंद्र सरकार का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों से खरीदे जाने वाले एथेनॉल के उपयोग को बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। ऑटोमोबाइल कंपनियां पिछले कुछ वर्षों से E20-अनुकूल (E20 Compatible) इंजन वाले नए वाहन बाजार में उतार रही हैं। हालांकि, पुराने वाहनों के लिए कंपनियों की सलाह अलग-अलग हो सकती है।

Bhilai News: विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार किसी वाहन के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें ईंधन की गुणवत्ता, टैंक में पहले से मौजूद नमी, ईंधन प्रणाली की तकनीकी खराबी या इंजन की अन्य समस्या शामिल हो सकती है। केवल एक घटना के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि E20 पेट्रोल ही खराबी का कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी वाहन मालिक को ईंधन की गुणवत्ता पर संदेह हो तो संबंधित पेट्रोल पंप, तेल कंपनी और सक्षम विभाग से शिकायत कर ईंधन का परीक्षण कराया जाना चाहिए।

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

फिलहाल भिलाई का यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब तक ईंधन का वैज्ञानिक परीक्षण या संबंधित एजेंसियों की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि बाइक खराब होने का कारण केवल E20 पेट्रोल था। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि समस्या ईंधन में थी, वाहन में तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jun 2026 11:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / E20 पेट्रोल पर नया विवाद! भिलाई में फ्यूल भराते ही बंद हुई बाइक, VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

वीडियो हटाने महिला से मांगे 2 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ के दो यूट्यूबर्स पर दूसरी FIR दर्ज

Chhattisgarh crime news, Bhilai hindi news, Bhilai police,
भिलाई

Coaching center News: भिलाई निगम की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ हादसे के बाद 8 कोचिंग सेंटर सील

Coaching center News
भिलाई

प्लास्टिक कचरा बेच महिलाओं ने कमाए 46 हजार रुपए, दुर्ग की इस पंचायत का मॉडल पूरे जिले में होगा लागू

Bhilai News
भिलाई

भिलाई में लोहा चोरी कांड के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! CISF DIG नागेंद्र नाथ त्रिपाठी का दिल्ली ट्रांसफर

CISF DIG Transferred
भिलाई

Managata Resort: दुर्ग-भिलाई के युवाओं का नया ठिकाना मनगटा, जंगल के बीच बिना अनुमति के 150 से ज्यादा रिसॉर्ट

Managata Resort
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.