E20 पेट्रोल पर नया विवाद! भिलाई में फ्यूल भराते ही बंद हुई बाइक, VIDEO वायरल

भिलाई निवासी अतुल अर्जुन शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी होंडा शाइन BS6 बाइक में E20 पेट्रोल भरवाया था। इसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद बाइक अचानक बंद हो गई और दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। जब बाइक को स्थानीय मिस्त्री के पास ले जाया गया तो जांच के दौरान टैंक से निकले तरल में पेट्रोल के साथ पानी जैसा पदार्थ दिखाई दिया। मिस्त्री का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टैंक से निकले तरल को दिखाते हुए दावा करता नजर आ रहा है कि पेट्रोल में पानी जैसा मिश्रण दिखाई दे रहा है। हालांकि, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।