वीडियो हटाने महिला से मांगे 2 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ के दो यूट्यूबर्स पर दूसरी FIR दर्ज

वहीं जब पता चला कि वीडियो अपलोड हो गया है तो उसे हटाने के लिए कहा। इस पर 50 हजार रुपए की मांग की गई। बताया कि यह 3 जून का मामला है। वहीं बदनामी के डर से पैसे जमा कर 35 हजार रुपए दिए। रकम मिलने के बाद दोनों आरोपी मान गए और वीडियो हटा दिए। हालांकि बाद में फिर 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। वहीं पैसे न देने पर महिला को बदनाम करने और नए वीडियो जारी करने की धमकी देने लगे।