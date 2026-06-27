भिलाई में 20 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगा भूमि पट्टा, जल्द शुरू होगा सर्वे, PM आवास का भी मिलेगा लाभ

Bhilai Land Patta Scheme: नगर निगम भिलाई क्षेत्र के 20 हजार से अधिक पट्टाविहीन परिवारों के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के तहत लंबे समय से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को अब मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने चारों जोनों में सर्वे अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।