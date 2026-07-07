15 जुलाई से पहले IPS अफसरों का तबादला, कई जिलों के SP, रायपुर कमिश्नरेट के DCP भी बदलेंगे, देखें संभावित नाम

सामने आ रही संभावित सूची के अनुसार, दुर्ग, सरगुजा और राजनांदगांव रेंज के आईजी बदले जा सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के डायरेक्टर अजय यादव को राजनांदगांव रेंज का नया आईजी बनाया जा सकता है। बालाजी राव सोमावर को राजनांदगांव से हटाकर सरगुजा रेंज की कमान सौंपी जा सकती है। वर्तमान में सरगुजा रेंज के आईजी दीपक कुमार झा को दुर्ग रेंज भेजा जा सकता है। दुर्ग रेंज के वर्तमान आईजी अभिषेक शांडिल्य को चंदखुरी अकादमी या फिर पुलिस मुख्यालय में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस सूची में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह और जशपुर एसएसपी शशिमोहन सिंह के नामों पर भी विचार चल रहा है।