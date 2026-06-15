Passenger Service Day: रायपुर एयरपोर्ट पर 12 साल में सुविधाओं और उड़ानों में दोगुनी वृद्धि, यात्री सेवा दिवस पर डायरेक्टर ने गिनाई उपलब्धियों

एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए आधुनिक लाउंज, सुगम चेक-इन, चाइल्ड केयर सुविधा, डिजी यात्रा, और निःशुल्क वाई-फाई जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बुनियादी ढांचे के स्तर पर, एयरपोर्ट अब एयरबस ए-321 जैसे बड़े विमानों के संचालन में पूरी तरह सक्षम है। यहां 3250 मीटर लंबा रनवे, उन्नत एटीसी प्रणाली और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं। हवाई कनेक्टिविटी की बात करें तो, 2014 से 2026 के बीच रायपुर से उड़ानों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद जैसे प्रमुख महानगरों के लिए रायपुर से प्रतिदिन 60 से अधिक उड़ानें संचालित हो रही हैं।