Gen-Z के बाद अब BJP का फोकस फर्स्ट टाइम वोटर्स पर, छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को मिल रही बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा की रणनीति में युवा नेताओं को जिम्मेदारी देने का उद्देश्य संगठन में नई ऊर्जा लाने के साथ भविष्य के नेतृत्व की दूसरी पंक्ति तैयार करना भी माना जा रहा है। आने वाले समय में बूथस्तर से लेकर मंडल और जिलास्तर तक युवा कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, युवा वोटरों के मुद्दे पारंपरिक राजनीति से अलग हैं। रोजगार, शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप, खेल और डिजिटल अवसर जैसे विषय उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पार्टी के युवा चेहरे ही इन मतदाताओं से बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं।