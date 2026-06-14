यूथ कांग्रेस में वर्चस्व की जंग, पहली बार 6 पदों पर एक साथ मतदान, भूपेश बघेल समेत नेताओं ने झोंकी ताकत

Youth Congress Election: यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संगठन के इतिहास में पहली बार ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक छह पदों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इस नई व्यवस्था ने संगठन के भीतर प्रतिस्पर्धा को और रोचक बना दिया है। दुर्ग जिले के प्रभावशाली नेताओं ने अपने-अपने समर्थकों को मैदान में उतारकर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों को बैठाने के लिए विभिन्न गुट सक्रिय रूप से रणनीति बनाने में जुटे हैं।