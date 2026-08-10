BSP स्क्रैप चोरी मामले में बड़ा अपडेट! हिमांशु ब्रदर्स का फ्लू डस्ट शिफ्टिंग ठेका शॉर्ट क्लोज, नई एजेंसी संभालेगी काम

Flue Dust Shifting Scam: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले में प्रबंधन ने ठेकेदार हिमांशु ब्रदर्स पर कार्रवाई करते हुए उसका ठेका शॉर्ट क्लोज कर दिया है। फ्लू डस्ट शिफ्टिंग के इस काम के लिए अब दूसरी एजेंसी को ठेका दिया गया है। पुलिस और प्रबंधन की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद यह कार्रवाई की गई है। हिमांशु ब्रदर्स को ब्लास्ट फर्नेस-8 से फ्लू डस्ट को मगडम में शिफ्ट करने और वहां से बाहर भेजने का काम मिला था।