8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिलाई

क्या बदलेगा UPI? MDR की चर्चा के बीच व्यापारियों ने बनाई रणनीति, दुर्ग में बढ़ी चिंता

Chhattisgarh Digital Payment: दुर्ग जिले के बाजारों में यूपीआई भुगतान कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका है। करीब 70 फीसदी लेनदेन डिजिटल माध्यम से हो रहा है।
2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Aug 08, 2026

UPI Transaction Charges

यूपीआई का नया इम्तिहान (PC: AI)

UPI MDR: दुर्ग जिले के बाजारों में डिजिटल भुगतान कारोबार की मुख्य धुरी बन चुका है। व्यापारिक संगठनों के अनुसार भिलाई-दुर्ग में प्रतिदिन होने वाले करीब 50 करोड़ रुपए के कारोबार में लगभग 70 फीसद लेनदेन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। इसी बीच यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू किए जाने की राष्ट्रीय स्तर पर चल रही चर्चा के बीच स्थानीय व्यापारियों ने भी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कम मुनाफे वाले कारोबार पर अधिक असर

चेंबर के अनुसार जिन उत्पादों में लाभ का मार्जिन अधिक है, वहां व्यापारी एमडीआर का खर्च स्वयं वहन कर सकते हैं। लेकिन किराना, दवा, डेयरी, हार्डवेयर और रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे कम मार्जिन वाले कारोबार में यह चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे मामलों मे बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए भुगतान के अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। अंतिम निर्णय सरकार की नीति पर निर्भर करेगा।

  • प्रतिदिन कारोबार करीब 50 करोड़ रुपए
  • यूपीआई से भुगतान: 70%
  • नकद भुगतान: 30%
  • 500 रुपये तक के यूपीआई भुगतान: 86%
  • 501 से 2,000 रुपये तक: 10%
  • 2,000 रुपये से अधिक: 4%
  • संभावित एमडीआर के दायरे वाले भुगतान: करीब 4%

चेंबर ने बनाई प्रारंभिक रणनीति

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। बैठक में सहमति बनी कि यदि भविष्य में यूपीआई पर एमडीआर लागू होता है, तो उसका सीधा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। व्यापारी अतिरिक्त लागत को अपने स्तर पर समायोजित करने का प्रयास करेंगे।

बड़े भुगतान को लेकर अधिक चिंता

व्यापारिक संगठनों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े शोरूम तक यूपीआई भुगतान तेजी से बढ़ा है। अब नकद लेनदेन कुल कारोबार का लगभग 30 फीसद रह गया है, जबकि 70 फीसद भुगतान डिजिटल माध्यमों से हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है तो करीब 96 फीसद यूपीआई भुगतान पहले की तरह एमडीआर से मुक्त रह सकते हैं, जबकि 2,000 रुपए से अधिक के लगभग चार फीसद भुगतान पर एमडीआर लागू होने की संभावना है।

यूपीआई ने बाजार में नकदी पर निर्भरता कम की है और भुगतान को तेज व आसान बनाया है। यदि भविष्य में कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे डिजिटल भुगतान की रफ्तार बनी रहे और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न आए। चेंबर इस दिशा में भी प्रयास करेगा और व्यापारी अपने मार्जिन के अनुसार रणनीति बनाएंगे। - अजय भसीन, प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

PM Awas Yojana: लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 300 रुपये प्रतिदिन मिलेगी मजदूरी, जानें कब से मिलेगा फायदा

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 11:03 am

Published on:

08 Aug 2026 11:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / क्या बदलेगा UPI? MDR की चर्चा के बीच व्यापारियों ने बनाई रणनीति, दुर्ग में बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BSP Scrap Theft Case: 3.22 करोड़ के स्क्रैप चोरी केस में नया मोड़, भास्कर ने बताया माल खपाने का तरीका, पुलिस को मिले कई अहम सुराग

BSP Scrap Theft News
भिलाई

FREE मूवी टिकट, 5 लीटर पेट्रोल, Wi-Fi और नौकरी… वैशाली नगर के Gen Z के लिए MLA रिकेश सेन की 16 बड़ी घोषणाएं

Chhattisgarh News
भिलाई

भिलाई टाउनशिप में महंगी होगी बिजली! BSP के दर वृद्धि प्रस्ताव पर 21 अगस्त को सुनवाई, 35 हजार परिवारों पर बढ़ेगा बोझ

Chhattisgarh News
भिलाई

8 अगस्त से मौसम लेगा बड़ा यू-टर्न! दुर्ग समेत कई जिलों में अगले 72 घंटे बारिश का दौर, IMD का नया अलर्ट

IMD heavy rain alert August 2026.
भिलाई

Conocarpus Tree Ban: कोनोकार्पस पर सरकार ने लगाया बैन, लेकिन दुर्ग-भिलाई में अब भी खड़े हैं सैकड़ों खतरनाक पेड़

Conocarpus Tree Ban
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.