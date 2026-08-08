क्या बदलेगा UPI? MDR की चर्चा के बीच व्यापारियों ने बनाई रणनीति, दुर्ग में बढ़ी चिंता

UPI MDR: दुर्ग जिले के बाजारों में डिजिटल भुगतान कारोबार की मुख्य धुरी बन चुका है। व्यापारिक संगठनों के अनुसार भिलाई-दुर्ग में प्रतिदिन होने वाले करीब 50 करोड़ रुपए के कारोबार में लगभग 70 फीसद लेनदेन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। इसी बीच यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू किए जाने की राष्ट्रीय स्तर पर चल रही चर्चा के बीच स्थानीय व्यापारियों ने भी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।