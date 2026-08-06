FREE मूवी टिकट, 5 लीटर पेट्रोल, Wi-Fi और नौकरी… वैशाली नगर के Gen Z के लिए MLA रिकेश सेन की 16 बड़ी घोषणाएं

विधायक रिकेश सेन की इस पहल में युवाओं के लिए निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस, जन्मदिन पर मूवी टिकट, जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा, 12वीं पास युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 10 हजार रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी की व्यवस्था सहित कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पात्र Gen Z युवाओं को मिलेगा। इन योजनाओं के लिए इच्छुक युवा 10 अगस्त को लोकांगन परिसर में जाकर Gen Z फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद पात्रता के आधार पर उन्हें योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।