FREE मूवी टिकट, 5 लीटर पेट्रोल, Wi-Fi और नौकरी… वैशाली नगर के Gen Z के लिए MLA रिकेश सेन की 16 बड़ी घोषणाएं

MLA रिकेश सेन की 16 बड़ी घोषणाएं (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Vaishali Nagar Gen Z Scheme: भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को ध्यान में रखते हुए विधायक रिकेश सेन ने शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सुविधा और व्यक्तिगत विकास से जुड़ी 16 नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को पढ़ाई, कौशल विकास, रोजगार के अवसर और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है।
विधायक रिकेश सेन की इस पहल में युवाओं के लिए निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस, जन्मदिन पर मूवी टिकट, जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा, 12वीं पास युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 10 हजार रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी की व्यवस्था सहित कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पात्र Gen Z युवाओं को मिलेगा। इन योजनाओं के लिए इच्छुक युवा 10 अगस्त को लोकांगन परिसर में जाकर Gen Z फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद पात्रता के आधार पर उन्हें योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
विधायक रिकेश सेन की ओर से शुरू की जा रही योजनाओं में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। बीए, बीकॉम और बीएससी के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी मुफ्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा में रुचि रखने वाले बच्चों और युवाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार करना और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
योजनाओं में युवाओं के लिए कुछ विशेष पहल भी शामिल हैं। इसके तहत जन्मदिन के अवसर पर मूवी टिकट देने की योजना बनाई गई है। वहीं पात्र युवाओं को जन्मदिन पर पांच लीटर पेट्रोल और केक उपलब्ध कराने की पहल भी इसमें शामिल है। इसके अलावा बच्चों के लिए दीपावली के अवसर पर विशेष उपहार देने की योजना भी प्रस्तावित है, ताकि त्योहारों की खुशियां जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा सकें।
प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर शिक्षा के लिए राजस्थान के कोटा जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी योजना तैयार की गई है। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन विद्यार्थियों को मदद मिलने की उम्मीद है, जो बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक कारणों से परेशान होते हैं।
विधायक रिकेश सेन की योजनाओं में धार्मिक यात्रा से जुड़ी सुविधा भी शामिल है। इसके तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पात्र Gen Z युवाओं को देश के किसी भी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने पर एक तरफ का ट्रेन किराया निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना रखी गई है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को देश की संस्कृति और धार्मिक स्थलों से जोड़ना बताया गया है।
डिजिटल दौर में नागरिकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए विधायक रिकेश सेन के जन्मदिवस के अवसर पर निःशुल्क कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 30 से 60 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित महिला और पुरुष भाग ले सकेंगे। इसके माध्यम से लोगों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और डिजिटल कार्यों की ट्रेनिंग दी जाएगी।
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क और स्थानीय समस्याओं को लेकर सक्रिय रहने वाले जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं। समय-समय पर वे जनता से जुड़े मुद्दों और सामाजिक जरूरतों को लेकर विभिन्न पहल करते रहे हैं। युवाओं के लिए घोषित 16 नई योजनाओं में शिक्षा, रोजगार, डिजिटल सुविधा और सामाजिक सहायता को प्रमुखता दी गई है। समर्थकों का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।
विधायक रिकेश सेन की कार्यशैली में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी भी प्रमुख रही है। त्योहारों के दौरान वे स्वयं क्षेत्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे हैं और लोगों से संवाद करते रहे हैं। स्थानीय आयोजनों में तीजा पर्व के दौरान करेला वितरण, दीपावली पर पटाखा वितरण और होली पर रंग उपलब्ध कराने जैसी सामाजिक पहलें भी चर्चा में रही हैं।
युवाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विधायक रिकेश सेन की ओर से कई पहल की गई हैं। क्षेत्रवासियों के लिए एक रुपये में एक्स-रे, एमआरआई, बीपी और शुगर जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने जैसी योजनाएं भी उनकी जनसेवा से जुड़ी पहल का हिस्सा रही हैं।
विधायक रिकेश सेन की ओर से घोषित इन योजनाओं को लेकर अब क्षेत्र के युवाओं और नागरिकों की नजर इनके क्रियान्वयन पर रहेगी। शिक्षा, रोजगार और डिजिटल सशक्तिकरण से जुड़ी इन पहलों का लाभ कितने लोगों तक पहुंचता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
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