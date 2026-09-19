भिलाई की मयुरा कंपनी में बड़ा हादसा, लोहे की प्लेट सीने पर गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग

जानकारी के मुताबिक, चंद्रशेखर सिंह हथखोज स्थित मयुरा कंपनी में पिछले करीब 7 से 8 वर्षों से काम कर रहे थे। वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और लंबे समय से भिलाई में रहकर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रोज की तरह वह कंपनी में अपने काम पर मौजूद थे। इसी दौरान काम करते समय लोहे की एक बड़ी प्लेट या रॉड उनके सीने के ऊपर आ गिरी। अचानक हुई इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कंपनी में मौजूद लोगों ने उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।