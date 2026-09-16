गर्मी मिलते ही बदल लेता है आकार, पानी से जहरीला सीसा भी सोखता है IIT Bhilai का स्मार्ट हाइड्रोजेल

हाइड्रोजेल की आकार बदलने की क्षमता को फूल के आकार के प्रयोग से समझाया गया। इसे फूल के आकार में तैयार करने के बाद दूसरे आकार में मोड़ा गया। गर्म करने पर करीब 25 सेकंड में यह फिर अपने निर्धारित फूल के आकार में लौट आया। परीक्षण में हाइड्रोजेल ने करीब 94 प्रतिशत तक दिए गए आकार को बनाए रखा और गर्म करने पर करीब 85 प्रतिशत तक अपने मूल आकार में वापस आया। कई बार प्रक्रिया दोहराने के बाद भी इसकी कार्यक्षमता बनी रही।