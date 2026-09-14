PMAY Application: 743 पीएम आवासों के लिए आवेदन शुरू, दिव्यांगों और बुजुर्गों को भूतल पर मिलेगी प्राथमिकता

PMAY Application: वर्षों से किराए के मकानों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अपने पक्के घर का सपना अब पूरा हो सकेगा। नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मोर मकान-मोर आस योजना में 743 आवासों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत गोकुल नगर पुलगांव, मां कर्मा हाइट्स बोरसी और सरस्वती नगर में निर्मित व निर्माणाधीन मकानों का आवंटन किया जाएगा।