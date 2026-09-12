डिजिटल कुंडली बनेगी, लेकिन सड़कों से कब हटेंगे 3 हजार मवेशी? भिलाई में निगम का धरपकड़ अभियान ठप

Digital Cattle Registration: दुर्ग शहर की सड़कों पर जानलेवा बन चुके घूमंतू मवेशियों की अब डिजिटल कुंडली बनेगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने भारत पशुधन पोर्टल पर खुले में घूम रहे पशुओं का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। एक-एक मवेशी की पहचान और उससे जुड़ी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की इस कवायद के बीच शहर की जमीनी हकीकत जस की तस है। निगम के आकलन के मुताबिक, तीन हजार से ज्यादा मवेशी अब भी सड़कों पर घूम रहे हैं और धरपकड़ अभियान लगभग ठप है।