किसे टिकट, किसकी कटेगी उम्मीद? भिलाई के 70 वार्डों में बढ़ी खींचतान, महापौर की दौड़ ने बदले सियासी समीकरण

महापौर पद के लिए भी दोनों दलों में दावेदार सक्रिय हो गए हैं। भाजपा में महापौर पद की दौड़ में शामिल कई चेहरे पार्षद टिकट की मांग से दूरी बनाए हुए हैं। पटरीपार क्षेत्र से महापौर पद की दावेदारी अधिक चर्चा में है। दावेदार स्थानीय नेताओं से लेकर रायपुर तक संपर्क साध रहे हैं। कांग्रेस में भी महापौर के दावेदार पार्षद टिकट का विकल्प खुला रखकर दोनों संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय दलों में महापौर पद का टिकट सीमित चेहरों को ही मिलेगा। ऐसे में पार्षद और महापौर टिकट की इस दोहरी दौड़ में आने वाले दिनों में खेमेबाजी और तेज होने के संकेत हैं।