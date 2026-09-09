आरक्षण की घोषणा से भिलाई में बदले सियासी समीकरण, दया सिंह समेत कई नेताओं की सीट बदली

Bhilai Nagar Nigam 2026: भिलाई नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आरक्षण की घोषणा के बाद कई मौजूदा पार्षदों और प्रमुख राजनीतिक नेताओं के सामने अब अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति बदल गई है। कई वार्ड अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षित होने के कारण नेताओं को अब नए वार्ड की तलाश करनी पड़ सकती है। आरक्षण का असर भिलाई के महापौर नीरज पाल और निगम के उपनेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता दया सिंह के चुनावी समीकरण पर भी पड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ जोन अध्यक्षों के वार्ड भी आरक्षण की सूची में आने की चर्चा है।