Bhilai News: मटकी फोड़ कार्यक्रम के बाद बिछ गईं लाशें, 120 किमी की स्पीड से दौड़ाई कार, उड़े परखच्चे, दो दोस्तों की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ दो हिस्सों में टूट गया और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ( Bhilai News ) सुपेला टीआई एसएन सिंह ने बताया कि हादसा रात करीब 12.50 बजे हुआ। दोनों युवक एक दोस्त के साथ नंदिनी में मटकी फोड़ कार्यक्रम में गए थे। लौटते समय ग्रीन वैली में दोस्त को छोडऩे के बाद दोनों सेक्टर-4 के लिए रवाना हुए। नेहरू नगर चौक से आगे सड़क खाली मिलने पर कार की रफ्तार बढ़ गई।